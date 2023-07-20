В Киеве только 16% арендодателей готовы сдавать жилье владельцам животных

Согласно статистическим данным агрегатора всех объявлений об аренде в Киеве и Львове Bird, в столице Украины для арендаторов с животными доступно только 16% предложений всего рынка аренды жилья.

Об этом 20 июля сообщила пресс-служба Bird.

Еще 40% арендодателей указывают, что они категорически против сдавать жилье людям с животными. По 44% квартир нет никаких данных. Аналитики предполагают, что эта часть также в большинстве своем настроена к животным негативно.

Инфографика: Bird

"Владельцам зададут много уточняющих вопросов и, как правило, попросят приехать на осмотр с животным, чтобы оценить, не навредит ли животное жилью. Это стрессовый момент как для домашнего питомца, так и для владельцев животного", - отмечают в Bird.

Исследования Социологического центра "Социоинформ" свидетельствуют, что в результате войны в Украине количество животных в приютах и содержании зооволонтеров выросло в среднем на 60%. По данным UA animals 2345 животных были эвакуированы из зоны боевых действий с начала полномасштабного вторжения.

"Мы ищем активно квартиру для аренды последний месяц. Кроме ряда требований к комфорту жилья у нас была мечта - взять из приюта котика, и мы на днях взяли. Но именно это значительно усложняет поиск. "А какой котик, будет ли он вежлив", — самые частые вопросы от владельцев. И мы все прекрасно понимаем, но если бы владельцы сразу честно указывали в объявлении — "за" животных они или против — было бы гораздо легче", — рассказала военная журналистка United24 Евгения Мельник.

Напомним, что в Киеве также подорожала аренда жилья. В июне по сравнению с предыдущим месяцем медиана цены для однокомнатных квартир выросли на 11%, для двухкомнатных – на 3%, а для трехкомнатных – на 8%.

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