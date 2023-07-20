У Києві лише 16% орендодавців готові здавати житло власникам тварин

Згідно зі статистичними даними агрегатора усіх оголошень про оренду в Києві та Львові Bird, у столиці України для орендарів з тваринами доступні лише 16% пропозицій всього ринку оренди житла.

Про це 20 липня повідомила пресслужба Bird.

Ще 40% орендодавців вказують, що вони категорично проти здавати житло людям з тваринами. По 44% квартир немає жодних даних. Аналітики припускають, що ця частина також здебільшого налаштована до тварин негативно.

Інфографіка: Bird

"Власникам зададуть багато уточнюючих питань і, як правило, попросять приїхати на огляд з твариною, щоб оцінити, чи не нашкодить тварина житлу. Це стресовий момент як для домашнього улюбленця, так і для власників тварини", — зауважують в Bird.

Дослідження Соціологічного центру "Соціоінформ" свідчать, що унаслідок війни в Україні кількість тварин у притулках і на утриманні зооволонтерів зросла в середньому на 60%. За даними UA animals 2345 тварин було евакуйовано з зони бойових дій від початку повномасштабного вторгнення.

"Ми шукаємо активно квартиру в оренду останній місяць. Окрім ряду вимог до комфорту житла в нас була мрія — взяти з притулку котика, і ми днями взяли. Але саме це значно ускладнює пошук. "А який котик, а чи буде він чемний", — найчастіші питання від власників. І ми все чудово розуміємо, але якби власники одразу чесно вказували в оголошенні — “за” тварин вони, чи проти — було б значно легше", — розповіла військова журналістка United24 Євгенія Мельник.

Нагадаємо, що у Києві також подорожчала оренда житла. У червні порівняно з попереднім місяцем медіана ціни для однокімнатних квартир зросла на 11%, для двокімнатних – на 3%, а для трикімнатних – на 8%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com