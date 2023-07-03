Первая страна в мире полностью запретила любые пластиковые пакеты в супермаркетах

Новая Зеландия стала первой в мире страной, запретившей в супермаркетах любые тонкие пластиковые пакеты, обычно используемые для хранения фруктов и овощей.

Об этом сообщает BBC.

Как пишет издание, этот шаг является частью более широкой правительственной кампании против использования одноразового пластика.

"Новая Зеландия производит слишком много пластиковых отходов", - сказала замминистра окружающей среды Рэйчел Брукинг.

Она добавила, что более одного миллиарда полиэтиленовых пакетов было сохранено после того, как в 2019 году вступил в силу запрет на более толстые пакеты.

Ожидается, что новый шаг позволит избежать использования 150 миллионов полиэтиленовых пакетов в год.

Теперь покупатели могут просто положить продукты в одноразовые бумажные пакеты, которые все еще доступны в супермаркетах.

В настоящее время сеть супермаркетов Countdown, объединяющая более 185 магазинов по всей стране, начала продавать многоразовые пакеты из полиэфирной сетки.

Компания надеется, что это будет побуждать покупателей использовать многоразовые пакеты для фруктов и овощей.

"Мы знаем, что изменения - это тяжело, и на это понадобится немного времени", - сказала Кэтрин Лангабир, руководитель отдела устойчивого развития компании Countdown.

В последние годы многие страны ввели плату или запретили пластиковые пакеты.

Украинцы за год действия решения правительства по установлению минимальных розничных цен на пластиковые пакеты снизили их использование от 40% до 90% и все чаще используют биоразлагаемые.

Напомним, минимальные розничные цены на пластиковые пакеты были введены с 1 февраля 2022 года. Такое решение принято для уменьшения их объема использования в Украине и создания условий для улучшения состояния экологической безопасности.