Перша країна у світі повністю заборонила будь-які пластикові пакети у супермаркетах

Нова Зеландія стала першою у світі країною, яка заборонила в супермаркетах будь-які тонкі пластикові пакети, які зазвичай використовуються для зберігання фруктів і овочів.

Про це повідомляє BBC.

Як пише видання, цей крок є частиною ширшої урядової кампанії проти використання одноразового пластику.

"Нова Зеландія виробляє занадто багато пластикових відходів", - сказала заступник міністра навколишнього середовища Рейчел Брукінг.

Вона додала, що більше одного мільярда поліетиленових пакетів було збережено після того, як у 2019 році набула чинності заборона на більш товсті пакети.

Очікується, що новий крок дозволить уникнути використання 150 мільйонів поліетиленових пакетів на рік.

Відтепер покупці можуть просто покласти продукти в одноразові паперові пакети, які все ще доступні в супермаркетах.

Наразі мережа супермаркетів Countdown, яка об’єднує понад 185 магазинів по всій країні, почала продавати багаторазові пакети з поліефірної сітки.

Компанія сподівається, що це спонукатиме покупців використовувати багаторазові пакети для фруктів і овочів.

«Ми знаємо, що зміни — це важко, і на це знадобиться трохи часу», — сказала Кетрін Лангабір, керівник відділу сталого розвитку компанії Countdown.

В останні роки багато країн ввели плату або заборонили пластикові пакети.

Українці за рік дії рішення уряду щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети зменшили їх використання від 40% до 90% і все частіше використовують біорозкладні.

Нагадаємо, мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети були запроваджені з 1 лютого 2022 року. Таке рішення було прийняте для зменшення їх обсягу використання в Україні та створення умов для покращення стану екологічної безпеки.