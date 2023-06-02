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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Для порятунку планети від потепління. У Великій Британії горілку Absolut почали продавати в паперових пляшках

горілка, Absolut, екологічні упаковки
Absolut планує масштабувати продаж напою у паперових пляшках. Фото: Twitter Absolut

Бренд спиртних напоїв Pernod Ricard Absolut Vodka оголосив про початок випробувань нової паперової пляшки у Великій Британії з меншим викидом вуглецю та значно меншою вагою, ніж традиційні скляні пляшки. Мета — врятувати планету від глобального потепління та кризи відходів.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Фото 2 — Для порятунку планети від потепління. У Великій Британії горілку Absolut почали продавати в паперових пляшках
Пляшка виготовлена з паперу та пластику придатна для переробки. Фото: Twitter Absolut

В Absolut стверджують, що це випробування стане першим випадком, коли міжнародна компанія виробництва алкогольних напоїв запустить у продаж свою продукцію в паперових пляшках.

Зауважимо, що насправді пляшка складається з паперу на 57%, при виробництві також використовують пластик. Водночас компанія називає тару "100% біопляшкою майбутнього".

Пляшки об’ємом 500 мл в одній формі продаватимуться в 22 магазинах Tesco протягом літа. Компанія хоче отримати інформацію від споживачів, роздрібних торговців і партнерів по ланцюжку поставок, про враження від упаковки перш ніж масштабувати виробництво.

Нагадаємо, нещодавно Absolut заявляла, що відновить експорт алкоголю в Росію, після того як минулого року припинила весь товарообіг з РФ. Однак згодом після хвилі критики знову зупинила поставки.

Компанія пояснила, що визнаючи також обов'язок дбайливого ставлення до співробітників і партнерів, "не може піддавати їх масованій критиці у всіх формах". 

Автор:
Віта Молодан