Для спасения планеты от потепления. В Великобритании водку Absolut начали продавать в бумажных бутылках

Бренд спиртных напитков Pernod Ricard Absolut Vodka объявил о начале испытаний новой бумажной бутылки в Великобритании с меньшим выбросом углерода и значительно меньшим весом, чем традиционные стеклянные бутылки. Цель – спасти планету от глобального потепления и кризиса отходов.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Бутылка изготовлена из бумаги и пластика, пригодна для переработки. Фото: Twitter Absolut

В Absolut утверждают, что это испытание станет первым случаем, когда международная компания по производству алкогольных напитков запустит в продажу свою продукцию в бумажных бутылках.

Заметим, что на самом деле бутылка состоит из бумаги на 57%, при производстве используют пластик. В то же время, компанию называет тару "100% биобутылкой будущего".

Бутылки объемом 500 мл в одной форме будут продаваться в 22 магазинах Tesco в течение лета. Компания хочет получить информацию от потребителей, розничных торговцев и партнеров по цепочке поставок, о продукте прежде чем масштабировать производство.

Напомним, недавно Absolut заявляла, что возобновит экспорт алкоголя в Россию, после того как в прошлом году они прекратили весь товарооборот с РФ. Однако впоследствии после волны критики снова остановила поставки.

Компания пояснила, что признавая также обязанность бережного отношения к сотрудникам и партнерам, "не может подвергать их массированной критике в любых формах".