В H&M подтвердили, что начнут возобновлять работу магазинов в Украине уже в ноябре

Сеть магазинов шведского бренда одежды и обуви H&M в Украине, закрытых после начала полномасштабной войны с РФ, подтверждает планы начать возобновление их работы уже в ноябре. Об этом сообщил изданию The Village министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По моему поручению посольство Украины в Швеции уже длительное время ведет активную работу по возвращению этой компании. На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года", - сказал он.

В H&M не комментируют, какие именно магазины в Украине откроются первыми. В отношении же товаров, которые будут представлены после открытия, представители компании говорят, что работают над тем, чтобы предложить клиентам такой же опыт покупок, каким он был и до временного закрытия.

"Женская, мужская и детская одежда будет доступна во всех магазинах, а линейка спортивной одежды H&M Move и товаров для дома H&M Home – в отдельных магазинах. Одежда, которая была в магазинах во время закрытия, также будет частью коммерческого предложения, в дополнение к новой коллекции", – комментируют представители бренда.

В украинском офисе компании подтверждают, что все переговоры проходят в тесном контакте с представителями властей. Как говорят в H&M, ее намерения всегда заключались в том, чтобы открыться снова, как только это позволит ситуация.

В МИД также отмечают, что переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению в Украину систематически ведутся с мая 2022 года. В частности, поддерживается постоянный контакт с IKEA и Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Кулеба отметил, что рассчитывает, что по направлению IKEA "скоро тоже будут хорошие новости".

Как подчеркнул министр, возвращение международных компаний на украинский рынок означает уплату налогов в госбюджет, новые рабочие места, аренду помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу и сервис, а также дает сигнал уверенности в победе Украины и надежности партнерства с ней.

По словам дипломата, возобновление деятельности крупных международных игроков хотя бы немного возвращает чувство нормальности украинцам и сигнализирует другому иностранному бизнесу о том, что в Украине можно безопасно и эффективно работать.

"Здесь происходит определенный домино-эффект: когда мы возвращаем определенные бренды, это побуждает задуматься о возвращении и другие", - указал глава МИД. В качестве одного из наиболее успешных результатов Кулеба привел пример прошлогоднего возобновления работы сети заведений фастфуда McDonald's.

Министр подчеркнул, что когда речь идет о возобновлении полноценной работы на украинском рынке, все международные компании и бренды в первую очередь думают о безопасности, прежде всего о том, смогут ли они обеспечить защиту персонала и покупателей. Одним из основных требований является наличие укрытий вблизи торговых сетей и магазинов.

Также компании думают о потребительском спросе на их продукцию. При этом, по словам Кулебы, сейчас наблюдается тренд на изменение предпочтений граждан, которые переходят от иностранных к украинским производителям.

"Как ни парадоксально, но этот тренд работает как дополнительный стимул для иностранных брендов быстрее возобновлять свою деятельность в Украине, чтобы не потерять "клиентскую базу". Думаю, завершится это тем, что и украинские бренды существенно вырастут, и международные гиганты вернутся. Это win-win в первую очередь для украинского бизнеса и граждан", – указал Кулеба.