У H&M підтвердили, що почнуть відновлювати роботу в Україні вже в листопаді

Мережа магазинів шведського бренду одягу та взуття H&M в Україні, які були закриті після початку повномасштабної війни з РФ, підтверджує плани почати відновлювати їхню роботу вже в листопаді. Про це повідомив виданню The Village міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"На моє доручення посольство України у Швеції вже тривалий час веде активну роботу з повернення цієї компанії. Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року", - сказав він.

У самій H&M не коментують, які саме магазини в Україні відкриються першими. З приводу товарів, які будуть представлені після відкриття, представники компанії кажуть, що працюють над тим, щоб запропонувати клієнтам такий самий досвід покупок, яким він був і до тимчасового закриття.

"Жіночий, чоловічий і дитячий одяг буде доступний у всіх магазинах, а лінійка спортивного одягу H&M Move й товарів для дому H&M Home – в окремих магазинах. Одяг, який був у магазинах під час закриття, також буде частиною комерційної пропозиції, на додаток до нової колекції", – коментують представники бренда.

В українському офісі компанії підтверджують, що всі перемовини відбуваються в тісному контакті з представниками влади. Як кажуть в H&M, її намір завжди полягав у тому, щоб відкритися знову, щойно це дозволить ситуація.

У МЗС також зазначають, що перемовини з провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення до України систематично ведуться ще з травня 2022 року. Зокрема, підтримується постійний контакт з IKEA та Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Кулеба зазначив, що розраховує, що за напрямом IKEA "скоро також будуть хороші новини".

Як підкреслив міністр, повернення міжнародних компаній на український ринок означає сплату податків в держбюджет, нові робочі місця, оренду приміщень, підвищення попиту на робочу й інтелектуальну силу та сервіс, а також сигнал упевненості в перемозі України та надійності партнерства з нею.

За словами дипломата, відновлення діяльності великих міжнародних гравців хоча б трохи повертає почуття нормальності українцям і сигналізує іншому іноземному бізнесу про те, що в Україні можна безпечно й ефективно працювати.

"Тут відбувається такий собі доміно-ефект: коли ми повертаємо певні бренди, це спонукає задуматися про повернення й інші", - вказав очільник МЗС. В якості одного з найбільш успішних результатів Кулеба навів приклад торішнього поновлення роботи мережі закладів фастфуду McDonald’s.

Міністр наголосив, що коли йдеться про відновлення повноцінної роботи на українському ринку, усі міжнародні компанії та бренди насамперед думають про безпеку, передусім про те, чи зможуть вони забезпечити захист персоналу та покупців. Однією з основних вимог є наявність укриттів неподалік від торговельних мереж і магазинів.

Також компанії думають про споживчий попит на їхню продукцію. При цьому, за словами Кулеби, зараз спостерігається тренд на зміну уподобань громадян, які переходять від іноземних до українських виробників.

"Як не парадоксально, але цей тренд працює як додатковий стимул для іноземних брендів швидше відновлювати свою діяльність в Україні, щоб не втратити "клієнтську базу". Гадаю, завершиться це тим, що і українські бренди суттєво зростуть, і міжнародні гіганти повернуться. Це win-win насамперед для українського бізнесу та громадян", – вказав Кулеба.