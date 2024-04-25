В Киеве заработал распределительный центр "Новус Украина", построенный на средства ЕБРР

ООО "Новус Украина", управляющее сетью гипер- и супермаркетов Novus, запустило в Киеве свой "зеленый" распределительный центр, построенный по принципам экологического строительства BREEAM на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Novus Марк Петкевич.

Он отметил, что центр работает с января, однако нужно еще полгода для настройки процессов и устранения недостатков.

"Но он (центр) уже работает и отгружает все товары", – добавил Петкевич.

Напомним, в августе 2020 года ЕБРР выделил 100 миллионов долларов "Новус Украина" на строительство распределительного центра площадью 40 тыс. кв. м и более 30 магазинов до конца 2022 года. В то время сеть насчитывала 47 объектов.

Впоследствии компания перенесла сроки запуска центра из-за начала полномасштабного вторжения.

В Украине откроется единственный Novus Logistics Center

Ранее сообщалось, что группа BT Invest, владеющая торговой сетью Novus, ТРЦ Retroville и строительной компанией Stolitsa Group, в 2024 году планирует открыть в Украине единый логистический центр.

Его суммарная площадь почти вдвое превысит семь старых РЦ (распределительных центров). Новый центр будет оснащен современным оборудованием и инженерными системами. Он прошел "зеленую" сертификацию по стандарту BREEAM, что означает максимальное энергосбережение и экологическую эффективность. Гордостью NOVUS Logistics Center станет возможность хранения продукции в 18 температурных зонах.

Одной из возможных будущих инвестиций может стать центр производства продуктов питания, обеспечивающий сеть магазинов Novus. Инвестиции могут составить до 20 млн евро, но окончательное решение должно быть принято советом директоров компании.

В настоящее время в Украине насчитывается 95 супермаркетов Novus, которые сосредоточены преимущественно в Киеве и Киевской области. Незначительное их количество есть в Николаевской области и на западе Украины.

Напомним, с первых дней войны литовская сеть супермаркетов NOVUS развернула активную благотворительную деятельность, начав раздачу товаров первой необходимости у магазинов. Тогда тысячи жителей Киева могли получить продукты в нескольких районах столицы. Это стало первым шагом для поддержки населения, затем объемы помощи расширялись за пределы магазинов. Усилия решили сконцентрировать именно на оставшихся в эпицентре событий людях в Украине.

Добавим, что Novus начал развивать собственную сеть магазинов "Хапайка" в формате "жесткий дискаунтер", в котором сейчас лидирует сеть "АТБ". Пока ритейлер уже имеет проект минимаркетов "Ми Маркет".

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