У Києві запрацював розподільчий центр "Новус Україна", побудований на кошти ЄБРР

ТОВ "Новус Україна", що управляє мережею гіпер- та супермаркетів Novus, запустило у Києві власний "зелений" розподільчий центр, побудований за принципами екологічного будівництва BREEAM на кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Novus Марк Петкевич.

Він зазначив, що центр працює з січня, однак потрібно ще півроку для налаштування процесів і усунення недоліків.

"Але він (центр) уже працює і відвантажує всі товари", - додав Петкевич.

Нагадаємо, у серпні 2020 року ЄБРР виділив 100 мільйонів доларів "Новус Україна" на будівництво розподільчого центру площею 40 тис. кв. м та понад 30 магазинів до кінця 2022 року. На той час мережа налічувала 47 об'єктів.

Згодом компанія перенесла терміни запуску центру через початок повномасштабного вторгнення.

В Україні відкриється єдиний Novus Logistics Center

Раніше повідомлялося, що група BT Invest, що володіє торговельною мережею Novus, ТРЦ Retroville і будівельною компанією Stolitsa Group, у 2024 році планує відкрити в Україні єдиний логістичний центр.

Його сумарна площа майже вдвічі перевищить сім старих РЦ (розподільчих центрів). Новий центр буде оснащений надсучасним обладнанням та інженерними системами. Він пройшов "зелену" сертифікацію за стандартом BREEAM, що означає максимальне енергозбереження та екологічну ефективність. Гордістю NOVUS Logistics Center стане можливість зберігання продукції у 18 температурних зонах.

Однією з можливих майбутніх інвестицій може бути центр виробництва продуктів харчування, що забезпечує мережу магазинів Novus. Інвестиції можуть становити до 20 млн євро, але остаточне рішення має бути ухвалено радою директорів компанії.

Наразі в Україні налічується 95 супермаркетів Novus, які зосереджені переважно в Києві та Київській області. Незначна їх кількість є в Миколаївській області та на заході України.

Нагадаємо, з перших днів війни литовська мережа супермаркетів NOVUS розгорнула активну благодійну діяльність, розпочавши роздачу товарів першої необхідності біля магазинів. Тоді тисячі мешканців Києва мали змогу отримати продукти у кількох районах столиці. Це стало першим кроком для підтримки населення, далі обсяги допомоги розширювались за межі магазинів. Зусилля вирішили сконцентрувати саме на людях, що залишились в епіцентрі подій, в Україні.

Додамо, що Novus почав розвивати власну мережу магазинів "Хапайка" в форматі "жорсткий дискаунтер", в якому зараз лідирує мережа "АТБ". Наразі ритейлер вже має проект мінімаркетів "Мі Маркет".

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