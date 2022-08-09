В Китае обнаружили новый опасный вирус - Langya

В Китае обнаружили новый генипавирус Langya (Langya henipavirus, LayV), который может передаваться от животных людям. В настоящее время зарегистрировано 35 случаев инфицирования людей. Об этом сообщает медицинский журнал New England Medicine (NEJM), опубликовавший соответствующее исследование "Зоонозный генипавирус у пациентов с лихорадкой в Китае".

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В научной статье говорится, что в ходе расследования было выявлено 35 пациентов с острой инфекцией Langya в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань, и что 26 из них были инфицированы только вирусом Langya, без других патогенов.

У 26 пациентов были такие симптомы, как лихорадка (100%), усталость (54%), кашель (50%), потеря аппетита (50%), боли в мышцах (46%), тошнота (38%), головная боль (35%) и рвота (35%).

У большинства из них снизился уровень лейкоцитов в крови, у 35% - тромбоцитов. Еще у 35% зафиксировали печеночную недостаточность и почечную недостаточность у 8%.

Ученые еще не знают, передается ли вирус от человека к человеку.

Напомним, пока США и Европа борются с новым вирусом — оспой обезьян, в Китае в июле зафиксировали новую вспышку коронавируса. Страна усиливала карантинные ограничения, а в некоторых провинциях вводили локдауны, что в очередной раз негативно повлияли на экономические показатели КНР.

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