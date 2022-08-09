У Китаї виявили новий небезпечний вірус - Langya

У Китаї виявили новий геніпавірус Langya (Langya henipavirus, LayV), який може передаватися від тварин до людей. На даний момент зареєстровано 35 випадків інфікування людей. Про це повідомляє медичний журнал New England Medicine (NEJM), який опублікував відповідне дослідження "Зоонозний геніпавірус у пацієнтів з лихоманкою в Китаї".

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В науковій статті сказано, що в ході розслідування було виявлено 35 пацієнтів з гострою інфекцією Langya в китайських провінціях Шаньдун і Хенань, і що 26 з них були інфіковані лише вірусом Langya, без інших патогенів.

У 26 пацієнтів були такі симптоми, як лихоманка (100%), втома (54%), кашель (50%), втрата апетиту (50%), біль у м'язах (46%), нудота (38%), головний біль (35%) і блювота (35%).

У більшості з них знизився рівень лейкоцитів у крові, у 35% — тромбоцитів. Ще у 35% зафіксували печінкову недостатність і ниркову недостатність у 8%.

Зазначимо, що вчені ще не знають, чи передається вірус від людини до людини.

Нагадаємо, доки США та Європа борються з новим вірусом — віспою мавп, у Китаї у липні зафіксували новий спалах коронавірусу. Країна посилювала карантинні обмеження, а в деяких провінціях вводили локдауни, що вчергове негативно вплинули на економічні показники КНР.

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