20 апреля откроется гуманитарный коридор из Мариуполя, — Верещук

Украинской стороне удалось договориться с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей. Люди смогут выехать 20 апреля, сообщила вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Людей в Мариуполе для эвакуации будут собирать на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Мирных жителей будут вывозить из города с 14:00, но, как отметила Верещук, ситуация может меняться.

"Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", — сказала министр.

Известно, что российские военные согласились на "режим прекращения огня" для эвакуации людей из "Азовстали". При этом 19 апреля после такого же обещания оккупанты активизировали бои в городе.

Отметим, что украинская сторона договорилась о гуманитарном коридоре впервые за три дня, до этого захватчики отказывались предоставить возможность уехать из Мариуполя, где сложилась критическая ситуация.