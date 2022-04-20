20 квітня відкриється гуманітарний коридор із Маріуполя, — Верещук

Українській стороні вдалося домовитися з російськими окупантами про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей та людей похилого віку. Люди зможуть виїхати 20 квітня, повідомила віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Людей у Маріуполі для евакуації збиратимуть на перетині вулиць Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. Мирних жителів вивозитимуть із міста з 14:00, але, як зазначила Верещук, ситуація може змінюватись.

"Враховуючи дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу слідкувати за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб усе спрацювало як слід", — сказала міністр.

Відомо, що російські військові погодилися на режим припинення вогню для евакуації людей з "Азовсталі". При цьому 19 квітня після такої ж обіцянки окупанти активізували бої в місті.

Зазанчимо, що українська сторона домовилася про гуманітарний коридор вперше за три дні, до цього загарбники відмовлялися надати можливість виїхати із Маріуполя, де склалася критична ситуація.