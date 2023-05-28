Авиация привлекалась для отражения ночной атаки на Киев: в Воздушных силах рассказали подробности

Во время массированной атаки россиян по Киеву в ночь на 28 мая к сбитию дронов была привлечена авиация. Однако пока наши Миг-29 и Су-27 не могут гарантировать 100-процентную защиту.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев 24".

"Авиация, которую мы привлекаем к сбитию, в частности, БПЛА, не так эффективна, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы 100-процентно реализовывать свои задачи в небе", - отметил он.

По его словам, сейчас летчики находятся на всех оперативных аэродромах Украины.

"В одном месте работает ПВО, в другом - мобильные группы. Те районы, где меньше средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА", - добавил спикер.

Напомним, в воздушном пространстве Киева в ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников оккупантов. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы.

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.