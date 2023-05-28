Авіація залучалась для відбиття нічної атаки на Київ: у Повітряних силах розповіли подробиці

Під час масованої атаки росіян по Києву у ніч на 28 травня до збиття дронів була залучена авіація. Проте, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-відсотковий захист.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективно, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-відсотково реалізовувати свої завдання в небі", - зазначив він.

За його словами, льотчики наразі перебувають на усіх оперативних аеродромах України.

"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - додав речник.

Нагадаємо, у повітряному просторі Києва у ніч на 28 травня сили ППО знищили понад 40 безпілотників окупантів. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах столиці.

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.