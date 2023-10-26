Большинство украинцев предрекает после войны конфликты между "возвращенцами" и остававшимися в Украине - опрос

52% украинцев считают, что после завершения российского широкомасштабного вторжения в Украину и возвращения в нее выехавших людей очень вероятным либо скорее вероятным является возникновение проблем в отношениях последних с теми гражданами, кто во время войны оставался в Украине. Впрочем, еще 36% считают наоборот. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь, 49% респондентов считают вероятным то, что власти могут принять законы, являющиеся неблагоприятными для лиц, которые не были в стране во время войны. Не верят же в это 34%.

36% опрошенных и вовсе считают, что общественность будет воспринимать "возвращенцев" как предателей, в то время как маловероятным это называют 52%. Впрочем, при формулировании сценария, при котором "общественность нормально примет людей, возвращающихся к привычной жизни", о неверии в него заявляют лишь 22% участников исследования, а вот соглашаются аж 66%.

Относительно варианта, когда общественность не будет воспринимать их как предателей, но может начать проявлять различное отношение к разным категориям граждан, 54% посчитали такой сценарий высоко вероятным, а 33% - маловероятным.

Респондентов также опросили о том, планируют ли они переезд в другое место, и 90% ответили, что не планируют. В месту, где жили, намерены вернуться 3% опрошенных, переехать в другой населенный пункт Украины – 1%, за границу – 2%, еще сами не знают куда – также 2% (в том числе 12% на востоке Украины). Затруднились же ответить оставшиеся 2%.

Опрос был проведен 4-20 сентября методом личных интервью 2005 года респондентов на подконтрольной Украине территории. Погрешность выборки при обычных обстоятельствах с доверительной вероятностью 95% и с учетом дизайн-эффекта 1,5 не превышала 3,3%. Впрочем, во время войны, как известно, к этому добавляются определенные отклонения.

Напомним, что опасения относительно негативного отношения к украинцам после возвращения из-за границы со стороны самого государства подкрепляются и соответствующими законодательными планами или реальными инициативами представителей правящей партии "Слуга народа".

Так, недавно представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский планировал зарегистрировать законопроект, согласно которому те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могли бы получить уголовное наказание. Впрочем, после резонанса в СМИ он заявил, что от идеи отказался.

Отметим также, что другой представитель СН Георгий Мазурашу, известный тем, что "специализируется" на периодическом внесении в парламент "экзотических", спорных и скандальных инициатив, в сентябре предложил ввести оплату гражданами, покинувшими страну без разрешения во время войны, в размере 10 прожиточных минимумов за каждый месяц пребывания за границей. Этот законопроект пока не рассматривался.

Источник фото: ua.depositphotos.com