Більшість українців пророкує конфлікти між "поверненцями" та "залишенцями" після війни - опитування

52% українців вважають, що після завершення російського широкомасштабного вторгнення в Україну та повернення до неї людей, що виїхали, дуже ймовірним чи скоріше ймовірним є виникнення проблем у стосунках останніх з тими громадянами, хто під час війни залишався в Україні. Втім, ще 36% вважають навпаки. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

В свою чергу, 49% респондентів вважають ймовірним те, що влада може ухвалити закони, які не є сприятливими для осіб, які не були в країні під час війни. Не вірять у це 34%.

36% опитаних взагалі вважають, що громадськість сприйматиме "поверненців" як зрадників, натомість малоймовірним це називають 52%. Втім, при формулюванні сценарію, за якого "громадськість нормально прийме людей, які повертаються до звичного життя", у нього не вірять лише 22% учасників дослідження, а погоджуються аж 66%.

Щодо варіанту, коли громадськість не буде сприймати їх як зрадників, але може почати мати відмінне ставлення до різних категорій громадян, 54% назвали такий сценарій високо ймовірним, а лише 33% - малоймовірним.

Респондентів також опитали про те, чи планують вони переїзд в інше місце, і 90% відповіли, що не планують. До місця, де жили, мають намір повернутися 3% опитаних, переїхати в інший населений пункт України - 1%, закордон - 2%, ще самі не знають куди - теж 2% (зокрема 12% на сході України). Не змогли дати відповідь решта 2%.

Опитування було проведено 4-20 вересня методом особистих інтерв'ю 2005 респондентів на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки за звичайних обставин з довірчою імовірністю 95% і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5 не перевищувала 3,3%. Втім, під час війни, як відомо, до цього додаються певні відхилення.

Нагадаємо, що побоювання щодо негативного ставлення до українців після повершення з-за кордону з боку самої держави підкріплюються і відповідними законодавчими планами чи реальними ініціативами від представників правлячої партії "Слуга народу".

Так, нещодавно представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський планував зареєструвати законопроєкт, відповідно до якого ті, хто залишив територію України й не повернувся під час воєнного стану, могли б отримати кримінальне покарання. Втім, після резонансу у ЗМІ він заявив, що від ідеї відмовився.

Зазначимо також, що інший представник СН Георгій Мазурашу, відомий тим, що "спеціалізується" на періодичному внесенні в парламент "екзотичних", спірних та скандальних ініціатив, у вересні запропонував запровадити оплату громадянами, що залишили країну без дозволу під час війни, в розмірі 10 прожиткових мінімумів за кожен місяць перебування закордоном. Цей законопроект наразі не розглядався.

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