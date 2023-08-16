Скільки українців не повернулися до України від початку повномасштабної війни

За перші шість місяців 2023 року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало — 7,97 млн. Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до країни, склала 2,7 млн осіб.

Про це повідомляють аналітики сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

З початку року різниця між кількістю тих, хто в'їхав і виїхав склала 230 тис осіб, що майже в 11 разів менша показника першого півріччя 2023. Тоді з країни виїхало на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. Водночас тенденція змінилася. У другому півріччі 2022 до України прибуло на 149 тис громадян більше, ніж виїхало.

"Цікаво, що у березні і квітні поточного року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік — якраз у період початку літніх відпусток", — зауважують аналітики.

У відсотках склалася така статистика: у першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Протягом першого півріччя 2022 ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%.

Іноземці повертаються в Україну

За січень-червень іноземців в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го.

Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Близько 300 тис з них — іноземці.

В цілому з січня 2022 по червень 2023, державні кордони України перетнули 50 млн разів: в Україні залишилися 26,36 млн осіб, а в’їхали — 23,66 млн осіб.

Водночас понад дві третини українців перебувають вдома і не покидали домівок під час повномасштабного вторгнення. Водночас за даними Мінекономіки, за кордоном перебувають близько 6,2 мільйона українців, які виїхали після початку повномасштабної війни РФ проти України. Також понад 5 мільйонів людей отримали статус внутрішньо переміщеної особи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com