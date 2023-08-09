Майже 70% українців не покидали домівок від початку повномасштабної війни - опитування

Понад дві третини українців перебувають вдома і не покидали домівок під час повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Компанія провела опитування, щоб дізнатись, який відсоток українців був вимушений евакуюватись та де наразі перебувають респонденти. У ньому взяли участь більш як 65 тисяч користувачів з України.

Так, згідно з результатами опитування, від 24 лютого 2022 року 69% українців перебувають вдома й не переміщувались всередині країни чи за кордон.

Ще 15% респондентів прийняли рішення евакуюватися та вже повернулися додому. Зокрема, 8% з них переїздили до інших областей і 7% - до інших країн.

Також 16% українців переміщувались й поки не планують повертатися — 9% з них переїздили за кордон і 7% всередині країни.

На питання "Де зараз перебуваєте ви?" відповіді розподілилися наступним чином:

вдома, не виїздив/-ла — 69%;

переміщувався/-лася всередині країни, але вже повернувся/-лася додому — 8%;

переміщувався/-лася всередині країни й поки не повертаюся додому — 7%;

переїздив/-ла за кордон, але повернувся/-лася додому — 7%;

переїздив/-ла за кордон і поки не повертаюся додому — 9%.

Скільки українців планують переїзд найближчим часом

Також українців запитали, чи планують вони переїжджати найближчим часом, на що 86% респондентів відповіли, що не планують та залишаються вдома.

Ще 3% українців розмірковують над можливим переїздом всередині країни, та ще 3% виїдуть за кордон, якщо буде складна зима.

Лише 1% українців зазначили, що точно виїдуть у 2023 році, але поки не визначилися з напрямом.

Також 7% опитаних наразі перебувають не вдома й планують повернутися.

Відповіді на питання "Які ваші плани на найближчий час" розподілилися так:

можливо, переїду в межах України — 3%;

виїду за кордон, якщо буде складна зима — 3%;

точно виїду цього року, проте ще не знаю, куди саме — 1%;

планую повертатися додому — 7%;

не планую переїздити взагалі — 86%.

Українські біженці за кордоном

Мінекономіки підрахувало, що зараз за кордоном перебувають близько 6,2 мільйона українців, які виїхали після початку повномасштабної війни РФ проти України. Також понад 5 мільйонів людей отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Проте у міністерстві наголошують, що фактична кількість людей, які переїхали через війну, більша за офіційну, оскільки не всі громадяни отримують статус внутрішньо переміщених осіб.

Зауважимо, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, що на забезпечення українських біженців уряди європейських країн за півтора року повномасштабної війни РФ проти України витратили вже понад 43 млрд євро. Найбільша сума витрат припадає на Польщу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com