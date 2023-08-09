Почти 70% украинцев не покидали дома с начала полномасштабной войны - опрос

Более двух третей украинцев находятся дома и не покидали дома во время полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Компания провела опрос, чтобы узнать, какой процент украинцев был вынужден эвакуироваться и где находятся респонденты. В нем приняли участие более 65 тысяч пользователей из Украины.

Так, согласно результатам опроса, от 24 февраля 2022 года 69% украинцев находятся дома и не перемещались внутри страны или за границу.

Еще 15% респондентов приняли решение эвакуироваться и уже вернулись домой. В частности, 8% из них переезжали в другие области и 7% - в другие страны.

Также 16% украинцев перемещались и пока не планируют возвращаться – 9% из них переезжали за границу и 7% внутри страны.

На вопрос "Где сейчас находитесь вы?" ответы распределились следующим образом:

дома, не выезжал/-ла — 69%;

перемещался/-лась внутри страны, но уже вернулся домой — 8%;

перемещался/-лась внутри страны и пока не возвращаюсь домой — 7%;

переезжал/-ла за границу, но вернулся/-лась домой — 7%;

переезжал/-ла за границу и пока не возвращаюсь домой — 9%.

Сколько украинцев планируют переезд в ближайшее время

Также украинцев спросили, планируют ли они переезжать в ближайшее время, на что 86% респондентов ответили, что не планируют и остаются дома.

Еще 3% украинцев размышляют над возможным переездом внутри страны и еще 3% уедут за границу, если будет сложная зима.

Только 1% украинцев отметили, что точно уедут в 2023 году, но пока не определились с направлением.

Также 7% опрошенных пока находятся вне дома и планируют вернуться.

Ответы на вопрос "Какие ваши планы на ближайшее время" распределились так:

возможно, перееду в пределах Украины – 3%;

выеду за границу, если будет сложная зима – 3%;

точно выеду в этом году, но еще не знаю, куда именно — 1%;

планирую возвращаться домой – 7%;

не планирую переезжать вообще – 86%.

Украинские беженцы за границей

Минэкономики подсчитало, что сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Также более 5 миллионов человек получили статус внутриперемещенного лица. Однако в министерстве подчеркивают, что фактическое количество людей, переехавших из-за войны, больше официального, поскольку не все граждане получают статус внутренне перемещенных лиц.

Отметим, что если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Напомним, что на обеспечение украинских беженцев правительства европейских стран за полтора года полномасштабной войны РФ против Украины потратили более 43 млрд евро. Самая большая сумма расходов приходится на Польшу.

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