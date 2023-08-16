Сколько украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабной войны

За первые шесть месяцев 2023 года из Украины выехало 8,2 млн граждан, а въехало — 7,97 млн. С начала полномасштабной войны разница между выехавшими и въехавшими в страну составила 2,7 млн человек.

Об этом сообщают аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

С начала года разница между количеством въехавших и выехавших составила 230 тыс человек , что почти в 11 раз меньше показателя первого полугодия 2023 года. Тогда из страны выехало на 2,62 млн человек больше, чем заехало. В то же время, тенденция изменилась. Во втором полугодии 2022 года в Украину прибыло на 149 тыс граждан больше, чем уехало.

"Интересно, что в марте и апреле текущего года количество украинцев, вернувшихся на Родину, превышало количество выезжавших. Но уже с мая 2023-го ситуация изменилась в противоположную сторону — как раз в период начала летних отпусков", — отмечают аналитики.

В процентах сложилась такая статистика: в первом полугодии 2023-го доля граждан, покинувших Украину и не вернувшихся, составила 3%. В течение первого полугодия 2022 года эта доля равнялась 27,5%, а в течение всего прошлого года — 13,6%.

Данные: Opendatabot

Иностранцы возвращаются в Украину

За январь-июнь иностранцев въехало больше, чем уехало — на 12,2 тыс человек. Такая тенденция наблюдается ежемесячно с февраля 2023-го.

С начала полномасштабной войны разница между выехавшими и въехавшими в Украину составила 2,7 млн человек. Около 300 тыс из них — иностранцы.

В целом с января 2022 по июнь 2023 года, государственные границы Украины пересекли 50 млн раз: в Украине остались 26,36 млн человек, а въехали - 23,66 млн человек.

В то же время более двух третей украинцев находятся дома и не покидали дома во время полномасштабного вторжения. В то же время, по данным Минэкономики, за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Также более 5 миллионов человек получили статус внутриперемещенного лица.

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