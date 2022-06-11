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Общество
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Число погибших детей в Украине в результате российской агрессии увеличилось до 287, - Офис Генпрокурора

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По состоянию на утро 11 июня более 779 детей пострадали в Украине в результате широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 287 детей погибли и более 492 ранены.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей с начала войны:

  • в Донецкой области – 217
  • Харьковской – 132
  • Киевской – 116
  • Черниговской – 68
  • Луганской – 53
  • Херсонской – 52
  • Николаевской – 48
  • Запорожской – 30
  • Сумской – 17
  • в г. Киеве – 16
  • Житомирской – 15

По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены. Однако эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в г. Мариуполь Донецкой области в результате невыборочных обстрелов военными РФ. Также стало известно о ранении 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области 17-летней девушки", - говорится в сообщении.

В частности, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Напомним, в 2022 году планируется организовать отдых сотни тысяч украинских детей заграницей. Детские лагеря также заработают и в пределах Украины, где это будет позволять ситуация безопасности.

Автор:
Анастасия Дедковская