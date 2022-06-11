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Число погибших детей в Украине в результате российской агрессии увеличилось до 287, - Офис Генпрокурора
По состоянию на утро 11 июня более 779 детей пострадали в Украине в результате широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 287 детей погибли и более 492 ранены.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Больше всего пострадало детей с начала войны:
- в Донецкой области – 217
- Харьковской – 132
- Киевской – 116
- Черниговской – 68
- Луганской – 53
- Херсонской – 52
- Николаевской – 48
- Запорожской – 30
- Сумской – 17
- в г. Киеве – 16
- Житомирской – 15
По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены. Однако эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в г. Мариуполь Донецкой области в результате невыборочных обстрелов военными РФ. Также стало известно о ранении 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области 17-летней девушки", - говорится в сообщении.
В частности, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
Напомним, в 2022 году планируется организовать отдых сотни тысяч украинских детей заграницей. Детские лагеря также заработают и в пределах Украины, где это будет позволять ситуация безопасности.