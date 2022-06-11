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Кількість загиблих дітей в Україні внаслідок російської агресії збільшилась до 287, - Офіс Генпрокурора

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Станом на ранок 11 червня більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. 287 дітей загинуло та понад 492 поранено. 

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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. 

 Найбільше постраждало дітей з початку війни: 

  • у Донецькій області - 217 
  • Харківській - 132 
  • Київській - 116 
  • Чернігівській - 68 
  • Луганській - 53 
  • Херсонській - 52 
  • Миколаївській - 48 
  • Запорізькій - 30   
  • Сумській - 17 
  • у м. Києві - 16 
  • Житомирській - 15

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ. Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю. 

Нагадаємо, у 2022 році планують організувати відпочинок сотні тисяч українських дітей за кордоном. Дитячі табори також запрацюють і в межах України, де це дозволятиме безпекова ситуація.  

Автор:
Анастасія Дєдковська