Кількість загиблих дітей в Україні внаслідок російської агресії збільшилась до 287, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 11 червня більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. 287 дітей загинуло та понад 492 поранено.

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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей з початку війни:

у Донецькій області - 217

Харківській - 132

Київській - 116

Чернігівській - 68

Луганській - 53

Херсонській - 52

Миколаївській - 48

Запорізькій - 30

Сумській - 17

у м. Києві - 16

Житомирській - 15

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ. Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Нагадаємо, у 2022 році планують організувати відпочинок сотні тисяч українських дітей за кордоном. Дитячі табори також запрацюють і в межах України, де це дозволятиме безпекова ситуація.