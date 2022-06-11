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Кількість загиблих дітей в Україні внаслідок російської агресії збільшилась до 287, - Офіс Генпрокурора
Станом на ранок 11 червня більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. 287 дітей загинуло та понад 492 поранено.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Найбільше постраждало дітей з початку війни:
- у Донецькій області - 217
- Харківській - 132
- Київській - 116
- Чернігівській - 68
- Луганській - 53
- Херсонській - 52
- Миколаївській - 48
- Запорізькій - 30
- Сумській - 17
- у м. Києві - 16
- Житомирській - 15
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено. Проте ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ. Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.
Нагадаємо, у 2022 році планують організувати відпочинок сотні тисяч українських дітей за кордоном. Дитячі табори також запрацюють і в межах України, де це дозволятиме безпекова ситуація.