Для украинцев за границей автоматизируют часть консульских услуг

Министерство иностранных дел Украины планирует цифровизировать часть услуг, чтобы предоставить большему числу украинцев за границей беспрепятственный доступ к ним. Это также снизит нагрузку на работников консульств.

Об этом на брифинге сообщил представитель МИД Георгий Тихий, пишет LIGA.net .

Он напомнил, что с 2022 года количество украинских граждан за границей выросло в разы. Но, несмотря на расширение штата работников, способности консульской службы все еще не способны удовлетворить спрос на услуги.

"Идея МИД состоит в том, чтобы через цифровизацию, через упрощение доступа, перевод части услуг в дистанционный формат в целом снизить нагрузку на консулов и дать большему количеству украинских граждан беспрепятственный доступ к этим услугам", — подчеркнул Тихий.

По его словам, сейчас идет модернизация информационно-коммуникационной системы консульских услуг, после чего начнется ее закрытое тестирование.

"Мы ожидаем, что реализация этого проекта позволит существенно повысить доступность и качество сервисов МИД. Консульские услуги будут максимально автоматизированы, что ощутимо снизит нагрузку на консульских работников и усилит их эффективность", – уточнил Тихий.

Он добавил, что запуск обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%, в зависимости от типа услуг, добавил представитель МИД. Часть консульских услуг будет предоставляться дистанционно или частично дистанционно, а системы МИД будут глубже интегрированы с реестрами и информационными базами, чтобы обеспечить качественный обмен данными.

Тихий отметил, что в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации в новую систему будет интегрирована возможность шеринга документов через приложение "Дія", что сделает процесс еще более удобным.

Отметим, отныне мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не обновившие военно-учетные данные и находящиеся за границей, не смогут получить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Напомним, в июне Кабинет министров Украины принял решение продолжить работу экспериментального проекта, позволяющего государственному предприятию "Документ" принимать заявления на оформление документов от находящихся за рубежом украинцев .