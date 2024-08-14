Для українців за кордоном автоматизують частину консульських послуг

Міністерство закордонних справ України планує цифровізувати частину послуг, щоб надати більшій кількості українців за кордоном безперешкодний доступ до них. Це також знизить навантаження на працівників консульств.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає LIGA.net.

Він нагадав, що з 2022 року кількість українських громадян за кордоном зросла в рази. Але попри розширення штату працівників спроможності консульської служби все ще не здатні задовольнити попит на послуги.

"Ідея МЗС полягає в тому, щоб через цифровізацію, через спрощення доступу, переведення частини послуг в дистанційний формат загалом знизити навантаження на консулів і дати більшій кількості українських громадян безперешкодний доступ до цих послуг", –наголосив Тихий.

За його словами, нині триває модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг, після чого розпочнеться її закрите тестування.

"Ми очікуємо, що реалізація цього проєкту дасть змогу істотно підвищити доступність та якість сервісів МЗС. Консульські послуги будуть максимально автоматизовані, що відчутно знизить навантаження на консульських працівників та посилить їхню ефективність", – уточнив Тихий.

Він додав, що запуск оновленої системи вже на початковому етапі дасть змогу скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг, додав речник МЗС. Частина консульських послуг буде надаватися дистанційно або частково дистанційно, а системи МЗС будуть глибше інтегровані з реєстрами та інформаційними базами, щоб забезпечити якісний обмін даними.

Тихий зауважив, що у співпраці з Міністерством цифрової трансформації до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через застосунок "Дія", що зробить процес ще зручнішим.

Зауважимо, відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років, які не оновили військово-облікові дані та які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити роботу експериментального проєкту, який дозволяє державному підприємству "Документ" приймати заяви на оформлення документів від українців, що перебувають за кордоном.