Кабмін дав Держприкордонслужбі доступ до всіх електронних баз та реєстрів для перевірки українців, які перетинають кордон

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка передбачає надання Державній прикордонній службі можливості доступу до інформаційних систем, реєстрів і баз даних державних органів для перевірки дійсності паспортних та інших документів. Це дасть змогу скоротити час на перевірку документів, а також підвищить верифікацію їхньої достовірності під час прикордонного контролю.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Уряд вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України

Зазначається, що зміни було внесено з метою забезпечення органам охорони Державної прикордонної служби України під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску доступу до інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателями яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

"Встановлено, що з метою перевірки паспортних і підтверджувальних документів уповноважені службові особи Держприкордонслужби безоплатно, зокрема шляхом електронної інформаційної взаємодії, у встановленому законодавством порядку одержують інформацію, зокрема з інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем і довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом", - уточнив Мельничук.

Він підкреслив, що використання такої інформації здійснюється з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Кабмін вніс зміни до порядку надання Держприкордонслужбі доручень держорганів щодо осіб, які перетинають кордон

Також Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон.

"Передбачено можливість надання доручень Держприкордонслужбі в електронній формі з використанням інформаційно-комунікаційних систем у встановленому законодавством порядку. Також встановлено, що відповідальність за надане доручення та достовірність інформації, внесеної до інформаційно-комунікаційної системи, несе ініціатор доручення", - повідомив Мельничук.

Нагадаємо, з 17 липня вимога щодо наявності військово-облікового документа при перетині кордону стосується всіх чоловіків у віці від 18 до 60.

Зауважимо, кожного дня прикордонники фіксують спроби нелегального перетину по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією.