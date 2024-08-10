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Кабмин предоставил Госпогранслужбе доступ ко всем электронным базам и реестрам для проверки украинцев, пересекающих границу

граница
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее предоставление Государственной пограничной службе возможности доступа к информационным системам, реестрам и базам данных государственных органов для проверки действительности паспортных и других документов. Это позволит сократить время на проверку документов, а также повысит верификацию их подлинности во время пограничного контроля.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Правительство внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины

Отмечается, что изменения были внесены с целью обеспечения органам охраны Государственной пограничной службы Украины во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска доступа к информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателями которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления.

"Установлено, что в целях проверки паспортных и подтверждающих документов уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы безвозмездно, в частности путем электронного информационного взаимодействия, в установленном законодательством порядке получают информацию, в том числе из информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем и справочных систем, реестров и банков данных, держателем (администратором) которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления, в частности, информацию с ограниченным доступом", — уточнил Мельничук.

Он подчеркнул, что использование такой информации осуществляется с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Кабмин внес изменения в порядок предоставления Госпогранслужбе поручений госорганов в отношении лиц, пересекающих границу

Также Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок предоставления Государственной пограничной службы и выполнение ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу.

"Предусмотрена возможность предоставления поручений Госпогранслужбе в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных систем в установленном законодательством порядке. Также установлено, что ответственность за предоставленную доверенность и достоверность информации, внесенной в информационно-коммуникационную систему, несет инициатор доверенности", —  сообщил Мельничук.

Автор:
Светлана Манько