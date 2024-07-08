Прикордонники розповіли, де найчастіше затримують бажаючих незаконно виїхати з України

Кожного дня прикордонники фіксують спроби нелегального перетину по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією.

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Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Щодня прикордонники продовжують затримувати порушників по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією", – розповів Демченко.

За його словами, до кордону по річці Тиса у суспільства прикута велика увага, але більшість спроб незаконного перетину відбувається на сухопутній ділянці.

Демченко повідомив, що не припиняються спроби нелегального перетину кордону й у пунктах пропуску.

"Там порушники використовують підробні документи, або ховаються у конструктивних особливостях транспортних засобів", – розповів речник ДПСУ.

Демченко зауважив, що завданням ДПСУ також є нарощування та застосування усіх технічних засобів для того, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону.

"Бо це і відповідальність України перед нашими сусідами, щоб таких спроб не було", – додав речник прикордонної служби.

Нагадаємо, з 17 липня змінюються правила перетину кордону для чоловіків призивного вік – так, вимога щодо наявності військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

Фото: ua.depositphotos.com