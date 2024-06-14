Скільки українців виїхали та не повернулися у 2024 році

За перші 4 місяці 2024 року Державна прикордонна служба зафіксувала понад 7,8 млн перетинів кордону українцями. Це значно менше, ніж в аналогійний період минулого року. Близько 69 тис. осіб виїхали та не повернулися.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Українці стали виїжджати за кордон на 10% рідше

Зазначається, що 7,8 млн разів українці перетинали кордон за перші місяці цього року. Загалом громадяни стали виїжджати за кордон на 10% рідше.

Як зауважують аналітики, майже 69 тис. громадян — 1,5% від загальної кількості виїхавших — не повернулося в країну від початку року.

"У квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало — аж на 56 тисяч", - констатують в "Опендатабот".

Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року — тоді не повернулося 62 тисячі українців.

Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. З них лише 142 тис. залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

"Варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували", - підкреслюють в "Опендатабот".

Скільки українців виїхали за кордон?

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на жовтень 2023 року, в усьому світі зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких – у Європі.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи заявляли, що Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців з-за кордону.

"Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися", – говорила директорка установи Елла Лібанова.

За її словами, Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Окрім цього, якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.