ДП "Документ" продовжить видачу паспортів українцям за кордоном

Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити роботу експериментального проєкту, який дозволяє державному підприємству "Документ" приймати заяви на оформлення документів від українців, що перебувають за кордоном.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Експериментальний проєкт був запроваджений Державною міграційною службою у 2022 році для надання послуг з оформлення паспортних документів громадянам України за кордоном.

Спочатку він мав завершити свою роботу наприкінці червня 2023 року. Проте, зважаючи на соціальну значущість ініціативи для підтримки українців за межами країни, уряд вирішив продовжити діяльність ДП "Документ" ще на 6 місяців.

Продовження роботи ДП "Документ" забезпечить можливість для громадян України, які через війну змушені були виїхати за кордон, й надалі отримувати послуги з оформлення паспортних документів.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, 4 червня уряд погодив пропозицію Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби про реалізацію експериментального проєкту з надання адміністративних послуг громадянам України у сфері міграції за межами країни.

Цей експериментальний проєкт діятиме до набрання чинності законом щодо надання адмінпослуг українцям за кордоном, але не більше шести місяців. Проте, якщо протягом цього часу президент підпише прийнятий в цілому законопроєкт №11017, то такі послуги надаватимуться вже на постійній, а не експериментальній основі.

Зауважимо, на початку травня Верховна Рада врегулювала законопроєктом №11017 одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) чи обмін паспорта громадянина України разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Видача документів були призупинена

Нагадаємо, раніше в деяких закордонних установах були зафіксовані тимчасові збої у видачі готових паспортів громадян України. У відомстві зазначили, що видача документів була призупинена з 23 квітня "через технічні причини", які виявилися розпорядженням МЗС.

Того ж дня, Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" опублікував на своїй сторінці у соцмережі повідомлення, в якому йдеться, що видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ" призупинено через технічні причини, а видача документів можлива лише дітям, до 12 років.

Такі нововведення були спрямовані на врегулювання питання перебування українських чоловіків призовного віку за межами країни в умовах воєнного стану.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має. Він додав, що в даному випадку йдеться про справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com