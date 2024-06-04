ГП "Документ" продолжит выдачу паспортов украинцам за границей

Кабинет министров Украины принял решение продолжить работу экспериментального проекта, позволяющего государственному предприятию "Документ" принимать заявления на оформление документов от находящихся за рубежом украинцев.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Экспериментальный проект был введен Государственной миграционной службой в 2022 году для предоставления услуг по оформлению паспортных документов гражданам Украины за границей.

Сначала он должен был завершить свою работу в конце июня 2023 года. Однако, учитывая социальную значимость инициативы для поддержки украинцев за пределами страны, правительство решило продлить деятельность ГП "Документ" еще на 6 месяцев.

Продолжение работы ГП "Документ" обеспечит возможность для граждан Украины, которые из-за войны вынуждены были выехать за границу, и в дальнейшем получать услуги по оформлению паспортных документов.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, 4 июня правительство согласовало предложение Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы о реализации экспериментального проекта по предоставлению административных услуг гражданам Украины в сфере миграции за пределами страны.

Этот экспериментальный проект будет действовать до вступления в силу закона о предоставлении админуслуг украинцам за рубежом, но не более шести месяцев. Однако если в течение этого времени президент подпишет принятый в целом законопроект №11017, то такие услуги будут предоставляться уже на постоянной, а не экспериментальной основе.

Заметим, в начале мая Верховная Рада урегулировала законопроект №11017 одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) или обмен паспорта гражданина Украины вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу.

Выдача документов была приостановлена

Напомним, ранее в некоторых загранучреждениях были зафиксированы временные сбои в выдаче готовых паспортов граждан Украины. В ведомстве отметили, что выдача документов была приостановлена с 23 апреля "по техническим причинам", которые оказались распоряжением МИДа.

В тот же день Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором говорится, что выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановлена по техническим причинам, а выдача документов возможна только детям, до 12 лет.

Такие нововведения были направлены на урегулирование вопроса пребывания украинских мужчин призывного возраста вне страны в условиях военного положения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет. Он добавил, что в данном случае речь идет о справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за границей и украинскими мужчинами в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com