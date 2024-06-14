Сколько украинцев уехали и не вернулись в 2024 году

За первые 4 месяца 2024 года Государственная пограничная служба зафиксировала более 7,8 млн пересечений границы украинцами. Это гораздо меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Около 69 тыс. человек уехали и не вернулись.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Украинцы стали уезжать за границу на 10% реже

Отмечается, что 7,8 млн раз украинцы пересекали границу за первые месяцы этого года. В целом граждане стали уезжать за границу на 10% реже.

Как отмечают аналитики, почти 69 тыс. граждан — 1,5% от общего числа уехавших — не вернулись в страну с начала года.

"В апреле впервые с начала года домой вернулось больше граждан, чем уехало — на 56 тысяч", - констатируют в "Опендатабот".

Всего в этом году количество не вернувшихся несколько возросло по сравнению с прошлым годом — тогда не вернулось 62 тысячи украинцев.

Для сравнения, за весь прошлый год из Украины уехало 14,1 млн украинцев. Из них только 142 тыс. остались за границей. Это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны.

"Стоит отметить, что разница между выехавшими и заехавшими в Украину не дает точного понимания количества людей, которые эмигрировали", - подчеркивают в "Опендатабот".

Сколько украинцев уехали за границу?

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на октябрь 2023 года, по всему миру зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых – в Европе.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.

"Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономическая, и в плане восстановления жилья, то много людей вернется. А если мы не сможем ничего сделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться", - говорила директор учреждения Элла Либанова.

По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины беженцев , выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Кроме того, если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.