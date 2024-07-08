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Общество
Дата публикации

Пограничники рассказали, где чаще всего задерживают желающих незаконно уехать из Украины

Пограничники рассказали, где чаще всего задерживают желающих незаконно уехать из Украины
Фото: ua.depositphotos.com

Каждый день пограничники фиксируют попытки нелегального пересечения по всей протяженности границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией.

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Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Ежедневно пограничники продолжают задерживать нарушителей по всей протяженности границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией", – рассказал Демченко.

По его словам, к границе по реке Тиса у общества приковано большое внимание, но большинство попыток незаконного пересечения совершается на сухопутномых участках.

Демченко сообщил, что не прекращаются попытки нелегального пересечения границы и в пунктах пропуска.

"Там нарушители используют поддельные документы, либо прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств", – рассказал спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что задачей ГПСУ также является наращивание и применение всех технических средств для того, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы.

"Потому что это и ответственность Украины перед нашими соседями, чтобы таких попыток не было", – добавил представитель пограничной службы.

Напомним, с 17 июля изменяются правила пересечения границы для мужчин призывного возраста – так, требование о наличии военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко