- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Пограничники рассказали, где чаще всего задерживают желающих незаконно уехать из Украины
Каждый день пограничники фиксируют попытки нелегального пересечения по всей протяженности границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Укринформ.
"Ежедневно пограничники продолжают задерживать нарушителей по всей протяженности границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией", – рассказал Демченко.
По его словам, к границе по реке Тиса у общества приковано большое внимание, но большинство попыток незаконного пересечения совершается на сухопутномых участках.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Демченко сообщил, что не прекращаются попытки нелегального пересечения границы и в пунктах пропуска.
"Там нарушители используют поддельные документы, либо прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств", – рассказал спикер ГПСУ.
Демченко отметил, что задачей ГПСУ также является наращивание и применение всех технических средств для того, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы.
"Потому что это и ответственность Украины перед нашими соседями, чтобы таких попыток не было", – добавил представитель пограничной службы.
Напомним, с 17 июля изменяются правила пересечения границы для мужчин призывного возраста – так, требование о наличии военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60.
Необходимость обновления данных военнообязанным
Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.
Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.
Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.
В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.
Фото: ua.depositphotos.com