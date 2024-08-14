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Деяким чоловікам, які не оновили військово-облікові дані, не видаватимуть посвідчення водія
Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років, які не оновили військово-облікові дані та які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.
Що заборонив Кабмін
Як зазначається, ДП "Документ" не надаватиме адмінпослуги українським чоловікам призовного віку, щодо яких у Єдиному державному реєстрі призовників відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення персональних даних.
До того ж посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не пересилаються в міжнародних поштових відправленнях чоловікам, які не оновили свої дані.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Необхідність оновлення даних військовозобовязаним
Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.
Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.
Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.
В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати.
Нагадаємо, ЦНАПи більше не будуть оновлювати військово-облікові дані. Оновити військово-облікові дані громадяни зможуть тільки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також через застосунок "Резерв+".