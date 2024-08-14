Деяким чоловікам, які не оновили військово-облікові дані, не видаватимуть посвідчення водія

Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років, які не оновили військово-облікові дані та які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Що заборонив Кабмін

Як зазначається, ДП "Документ" не надаватиме адмінпослуги українським чоловікам призовного віку, щодо яких у Єдиному державному реєстрі призовників відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення персональних даних.

До того ж посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не пересилаються в міжнародних поштових відправленнях чоловікам, які не оновили свої дані.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати.

Нагадаємо, ЦНАПи більше не будуть оновлювати військово-облікові дані. Оновити військово-облікові дані громадяни зможуть тільки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також через застосунок "Резерв+".