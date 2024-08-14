Некоторым мужчинам, не обновившим военно-учетные данные, не будут выдавать водительские права

Отныне мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не обновившие военно-учетные данные и находящиеся за границей, не смогут получить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Об этом речь в соответствующем постановлении Кабмина.

Что запретил Кабмин

Как отмечается, ГП "Документ" не будет предоставлять админуслуги украинским мужчинам призывного возраста, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников отсутствует информация об исключении из военного учета или уточнении персональных данных.

К тому же водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не пересылаются в международных почтовых отправлениях мужчинам, которые не обновили свои данные.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать.

Напомним, ЦНАПы больше не будут обновлять военно-учетные данные. Обновить военно-учетные данные граждане смогут только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также через "Резерв+".