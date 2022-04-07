Гуманитарные коридоры на 7 апреля: согласовали 10 маршрутов

7 апреля для эвакуации украинцев из горячих точек согласовали 10 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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О "зеленом коридоре" договорились для жителей Мариуполя. При этом люди по-прежнему могут выехать из города в Запорожье только на собственном транспорте.

В Запорожской области эвакуация на собственном транспорте и автобусами запланирована по следующим маршрутам:

Бердянск – Запорожье;

Токмак – Запорожье;

Мелитополь – Запорожье.

Только на собственных автомобилях по "зеленому коридору" смогут выехать люди из Энергодара в Запорожье.

Для Луганской области согласовали общую эвакуацию автобусами по таким маршрутам:

Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);

Лисичанск – Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

Попасная – Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);

с. Горское – Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13);

Рубежное – Бахмут (место сбора: ул. Чехова, 11).

Кроме того, глава Луганской ОДА Сергей Гайдай сообщил, что также запланирована эвакуация из поселка Нижне, там сбор проводят по адресу Паркова, 13.

Глава Луганской ОДА уже несколько дней призывает жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.

"Мы бесплатно вывозим людей каждый день. Сначала к поездам, а затем железнодорожным сообщением в другие регионы Украины. Там их встречают, находят жилье, всячески помогают. Работают тысячи волонтеров", — обратился Гайдай к жителям Луганской области еще раз.

Как подчеркнул руководитель ОВА, в результате обстрелов разрушается все больше зданий, однако люди пренебрегают безопасностью и не спускаются в бомбоубежища, оказываясь под завалами собственных домов.

Также жителей Донецкой области просят срочно временно покинуть регион.