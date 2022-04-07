Гуманітарні коридори на 7 квітня: узгоджено 10 маршрутів

7 квітня для евакуації українців із гарячих точок узгоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Про "зелений коридор" домовилися для мешканців Маріуполя. При цьому люди, як і раніше, можуть виїхати з міста до Запоріжжя лише на власному транспорті.

У Запорізькій області евакуація на власному транспорті та автобусами запланована за такими маршрутами:

Бердянськ - Запоріжжя;

Токмак – Запоріжжя;

Мелітополь – Запоріжжя.

Тільки на власних автомобілях "зеленим коридором" зможуть виїхати люди з Енергодару до Запоріжжя.

Для Луганської області погодили загальну евакуацію автобусами такими маршрутами:

Сєвєродонецьк - Бахмут (місце збору: проспект Хіміков, 28);

Лисичанськ – Бахмут (місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);

Попасна – Бахмут (місце збору: вул. Першотравнева, 42);

с. Гірське - Бахмут (місце збору: вул. Гагаріна, 13);

Рубіжне - Бахмут (місце збору: вул. Чехова, 11).

Крім того, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що також запланована евакуація з селища Нижні, там збори проводять за адресою Паркова, 13.

Голова Луганської ОДА вже кілька днів закликає жителів населених пунктів області, які на сьогодні залишаються під контролем українських військ, терміново евакуюватися.

"Ми безкоштовно вивозимо людей щодня. Спочатку до поїздів, а потім залізничним сполученням до інших регіонів України. Там їх зустрічають, знаходять житло, всіляко допомагають. Працюють тисячі волонтерів", — звернувся Гайдай до мешканців Луганської області ще раз.

Як підкреслив керівник ОВА, в результаті обстрілів руйнується все більше будівель, проте люди нехтують безпекою і не спускаються в бомбосховища, опиняючись під завалами власних будинків.

Також мешканців Донецької області просять терміново тимчасово залишити регіон.