Исполнительный совет МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет РФ из-за того, что Россия включила в его состав региональные спортивные организации, подчиняющиеся Национальному олимпийскому комитету Украины (а именно спортивные организации Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей).

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Такие действия РФ противоречат Олимпийской хартии, поскольку нарушают территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК.

Данное отстранение Олимпийского комитета России означает, что он не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать финансирование от олимпийского движения.

Сообщается, что комитет оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх 2024 в Париже и зимних Олимпийских играх в Милане в 2026.

Исполнительный комитет МОК также оставляет за собой право принимать любые решения или меры в зависимости от развития этой ситуации.

Напомним, Беларусь и Россия все же не получили от МОК приглашения на Олимпиаду в Париже, чего раньше требовала Украина.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально заявил, что не будут приглашены команды спортсменов ни от России, ни от Беларуси как ее союзника по вторжению в Украину, но МОК покидает открытую дверь для спортсменов, выступающих под нейтральными флагами.