Есть условие. Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Министерство молодежи и спорта отменило запрет на участие официальных делегаций спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и лиц с инвалидностью в международных соревнованиях, где принимают участие атлеты из России и Беларуси, если последние будут выступать под нейтральным статусом.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Минспорта.

Согласно документу, украинским спортсменам запрещено участвовать только в соревнованиях, где присутствуют россияне или белорусы "под своими национальными флагами либо используют собственную национальную символику, либо своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к Российской Федерации и Республике Беларусь".

Дополнительно Минспорта рекомендует всеукраинским спортивным федерациям осуществлять ежедневный мониторинг по выявлению спортсменов РФ и РБ, публично поддерживающих военную агрессию и относящихся к военным формированиям.

"В случае выявления (таких — Delo.ua ) фактов… срочно информировать Министерство молодежи и спорта Украины, Международную федерацию по соответствующему виду спорта и соответствующие институции с целью недопущения таких спортсменов к участию в международных соревнованиях", — призвали в ведомстве.

Напомним, что в апреле Минспорта заявило, что украинские атлеты будут бойкотировать соревнования с участием представителей стран-агрессоров. Речь шла о полном запрете на участие с представителями от России или Беларуси. Ведомство назвало такое решение "победой", но в обществе призвали не ущемлять права украинских спортсменов, а, наоборот, больше работать над отстранением россиян.

В то же время, недавно стало известно, что Беларусь и Россия все же не получили от МОК приглашения на Олимпиаду в Париже, чего раньше требовала Украина.