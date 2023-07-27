Є умова. Українським спортсменам дозволили брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами

Міністерство молоді та спорту скасувало заборону на участь офіційних делегацій спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю у міжнародних спортивних змаганнях, де приймають участь атлети з Росії та Білорусі, якщо останні виступатимуть під нейтральним статусом.

Відповідний наказ опубліковано на сайті Мінспорту.

Згідно з документом, українським спортсменам заборонено брати участь лише у змаганнях, де присутні росіяни або білоруси "під своїми національними прапорами або використовують власну національну символіку, або своїми публічними діями чи заявами висловлюють приналежність до Російської Федерації та Республіки Білорусь".

Додатково Мінспорту рекомендує всеукраїнським спортивним федераціям здійснювати щоденний моніторинг з виявлення спортсменів РФ та РБ, які публічно підтримують військову агресію та які належать до військових формувань.

"У разі виявлення (таких — Delo.ua) фактів…терміново інформувати Міністерство молоді та спорту України, Міжнародну федерацію з відповідного виду спорту та відповідні інституції з метою недопущення таких спортсменів до участі в міжнародних спортивних змаганнях", — закликали у відомстві.

Нагадаємо, що у квітні Мінспорту заявило, що українські атлети бойкотуватимуть змагання за участю представників країн-агресорів. Йшлося про повну заборону участі з представниками від Росії чи Білорусі. Відомство назвало таке рішення "перемогою", але в суспільстві закликали не обмежувати права українських спортсменів, а, навпаки, більше працювати над відстороненням росіян.

Водночас нещодавно стало відомо, що Білорусь та Росія все ж не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду у Парижі, чого раніше вимагала Україна.