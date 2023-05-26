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Суспільство
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Мінспорту оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися в Україну: у списку – понад 200 прізвищ

Артем Громов
Футболіст Артем Громов – один зі спортсменів у переліку. Фото: СК "Дніпро-1"

В Україну вчасно не повернулися 236 спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом та не повернулися. Про це свідчить перелік, який опублікувало Міністерство молоді та спорту України. 

Дозвіл на виїзд передбачав зобов'язання повернутися в Україну в певний термін після закінчення спортивного заходу, однак ці особи не дотрималися правила.

Зокрема, в список потрапили:

  • колишній півзахисник збірної України Артем Громов, який нині грає за кіпрський "АЕК Ларнака";
  • ексгравець "Динамо", а зараз – азербайджанської "Зіри" Владислав Кулач; 
  • баскетболісти Андрій Кожем'якін і Олександр Кобець;
  • хокеїсти Дмитро Німенко, Пилип Пангелов-Юлдашев, Євген Фадєєв.
Фото 2 — Мінспорту оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися в Україну: у списку – понад 200 прізвищ
Перелік спортсменів, які вчасно не повернулися в Україну
Фото 3 — Мінспорту оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися в Україну: у списку – понад 200 прізвищ
Перелік спортсменів, які вчасно не повернулися в Україну
Фото 4 — Мінспорту оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися в Україну: у списку – понад 200 прізвищ
Перелік спортсменів, які вчасно не повернулися в Україну
Фото 5 — Мінспорту оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися в Україну: у списку – понад 200 прізвищ
Перелік спортсменів, які вчасно не повернулися в Україну
Фото 6 — Мінспорту оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися в Україну: у списку – понад 200 прізвищ
Перелік спортсменів, які вчасно не повернулися в Україну

Нагадаємо, в травні 2022 року Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон спортсменам та тренерам, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них. У вересні уряд розширив цей список, зокрема, на осіб, які входять до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів із ігрових видів спорту.

Автор:
Артем Ющенко