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Общество
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Минспорта обнародовало перечень спортсменов, которые не вернулись в Украину: в списке – более 200 фамилий

Артем Громов
Футболист Артем Громов – один из спортсменов в списке. Фото: СК "Днепр-1"

В Украину вовремя не вернулись 236 спортсменов, уехавших за границу за специальным разрешением и не вернувшихся. Об этом свидетельствует перечень, опубликованный Министерством молодежи и спорта Украины.

Разрешение на выезд предусматривало обязательство вернуться в Украину в определенный срок после окончания спортивного мероприятия, однако эти лица не соблюли правило.

В частности, в список попали:

  • бывший полузащитник сборной Украины Артем Громов, ныне играющий за кипрский "АЭК Ларнака";
  • экс-игрок "Динамо", а сейчас – азербайджанской "Зиры" Владислав Кулач;
  • баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец;
  • хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев.
Фото 2 — Минспорта обнародовало перечень спортсменов, которые не вернулись в Украину: в списке – более 200 фамилий
Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину
Фото 3 — Минспорта обнародовало перечень спортсменов, которые не вернулись в Украину: в списке – более 200 фамилий
Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину
Фото 4 — Минспорта обнародовало перечень спортсменов, которые не вернулись в Украину: в списке – более 200 фамилий
Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину
Фото 5 — Минспорта обнародовало перечень спортсменов, которые не вернулись в Украину: в списке – более 200 фамилий
Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину
Фото 6 — Минспорта обнародовало перечень спортсменов, которые не вернулись в Украину: в списке – более 200 фамилий
Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину

Напомним, в мае 2022 года Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним. В сентябре правительство расширило этот список, в частности, на лиц, входящих в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта.

Автор:
Артем Ющенко