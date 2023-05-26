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Минспорта обнародовало перечень спортсменов, которые не вернулись в Украину: в списке – более 200 фамилий
В Украину вовремя не вернулись 236 спортсменов, уехавших за границу за специальным разрешением и не вернувшихся. Об этом свидетельствует перечень, опубликованный Министерством молодежи и спорта Украины.
Разрешение на выезд предусматривало обязательство вернуться в Украину в определенный срок после окончания спортивного мероприятия, однако эти лица не соблюли правило.
В частности, в список попали:
- бывший полузащитник сборной Украины Артем Громов, ныне играющий за кипрский "АЭК Ларнака";
- экс-игрок "Динамо", а сейчас – азербайджанской "Зиры" Владислав Кулач;
- баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец;
- хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев.
Напомним, в мае 2022 года Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним. В сентябре правительство расширило этот список, в частности, на лиц, входящих в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта.Подписывайтесь на наш Telegram канал