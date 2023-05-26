Минспорта обнародовало перечень спортсменов, которые не вернулись в Украину: в списке – более 200 фамилий

В Украину вовремя не вернулись 236 спортсменов, уехавших за границу за специальным разрешением и не вернувшихся. Об этом свидетельствует перечень, опубликованный Министерством молодежи и спорта Украины.

Разрешение на выезд предусматривало обязательство вернуться в Украину в определенный срок после окончания спортивного мероприятия, однако эти лица не соблюли правило.

В частности, в список попали:

бывший полузащитник сборной Украины Артем Громов, ныне играющий за кипрский "АЭК Ларнака";

экс-игрок "Динамо", а сейчас – азербайджанской "Зиры" Владислав Кулач;

баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец;

хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев.

Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину Список спортсменов, которые вовремя не вернулись в Украину

Напомним, в мае 2022 года Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним. В сентябре правительство расширило этот список, в частности, на лиц, входящих в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта.