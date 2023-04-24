Мінспорту дозволило українській футбольній збірній виступати у відборі Євро-2024

Міністерство молоді та спорту дозволило збірній України з футболу продовжити виступи у кваліфікації Євро-2024. Попри те, що у відборі бере участь Білорусь. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в Facebook.

Попри заборону українським спортсменам брати участь в змаганнях разом з росіянами і білорусами, Мінспорту дозволило українським футболістам змагатися на Євро-2024.

У відповіді від Мінспорту, яку отримав Андрій Павелко, йдеться, що відомство врахувало рішення виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27 травня 2022 року, згідно з яким колективи з України та Білорусі будуть розводити між собою при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації.

"Структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди. В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань пов'язаних з подальшою участю у змаганнях має бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту".

Глава УАФ додав, що 25 квітня робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, щоб проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

Зазначимо, футбольний турнір Євро-2024 відбудеться з березня 2023 року по березень 2024 року.

Нагадаємо, українським делегаціям заборонили виступати на змаганнях, де беруть участь росіяни та білоруси.

Згідно наказу міністерства молоді і спорту України, у разі виявлення білорусів і росіян у спортивних змаганнях, українські делегації мають бути відкликані.

Крім того, спортивні федерації позбавлятимуться національного статусу, якщо їхні представники виступатимуть на турнірах з росіянами та білорусами.

У Мінспорту пояснили, що рішення про позбавлення федерації статусу національної буде ухвалюватиметься комісією, й кожен випадок буде розглядатися окремо.

Нагадаємо, 31 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри Олімпіади 2024 року, в яких беруть участь представники РФ і Білорусі.

Таке рішення стало відповіддю на нові правила Міжнародного олімпійського комітету (МОК), які допускають участь у змаганнях атлетів із РФ та Білорусі в нейтральному статусі для індивідуальних змагань.

Раніше президент МОК розкритикував рішення урядів ряду країн вимагати відсторонення росіян від Олімпіади.

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