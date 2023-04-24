Минспорта разрешило украинской футбольной сборной выступать в отборе Евро-2024

Министерство молодежи и спорта разрешило сборной Украины по футболу продолжить выступления в квалификации Евро-2024. Несмотря на то, что в отборе участвует Беларусь. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.

Несмотря на запрет украинских спортсменов участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, Минспорта разрешило украинским футболистам соревноваться на Евро-2024.

В ответе от Минспорта, полученного Андреем Павелко, говорится, что ведомство учло решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27 мая 2022 года, согласно которому коллективы из Украины и Беларуси будут разводить между собой при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации.

"Структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белоруские команды. В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов связанных с дальнейшим участием в соревнованиях должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта".

Глава УАФ добавил, что 25 апреля рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне.

Отметим, футбольный турнир Евро-2024 состоится с марта 2023 по март 2024 года.

Напомним, украинским делегациям запретили выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы.

Согласно приказу министерства молодежи и спорта Украины, в случае выявления белорусов и россиян в спортивных соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.

Кроме того, спортивные федерации будут избавляться от национального статуса, если их представители будут выступать на турнирах с россиянами и белорусами.

В Минспорта объяснили, что решение о лишении федерации статуса национальной будет приниматься комиссией, и каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Напомним, 31 марта Кабинет Министров Украины принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры Олимпиады 2024 года, в которых принимают участие представители РФ и Беларуси.

Такое решение явилось ответом на новые правила Международного олимпийского комитета (МОК), допускающие участие в соревнованиях атлетов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе для индивидуальных соревнований.

Ранее президент МОК подверг критике решение правительств ряда стран требовать отстранения россиян от Олимпиады.

Фото: ua.depositphotos.com