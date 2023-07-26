Білорусь та Росія не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду у Парижі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сьогодні офіційно запросив національні олімпійські комітети (НОК) та їхніх найкращих спортсменів взяти участь в Іграх XXXIII Олімпіади, які відбудеться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Білорусь, Росія та Гватемала такого запрошення не отримали.

Про це йдеться на сайті комітету.

Загалом запрошення на ігри в Парижі було надіслано 203 НОКам. Сюди не входять НОК Гватемали, який наразі призупинено, а також НОК Росії та Білорусі.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах офіційно заявив, що не будуть запрошені команди спортсменів ні від Росії, ні від Білорусі як її союзника із вторгнення в Україну, але МОК залишає відчинені двері для спортсменів, які виступають під нейтральними прапорами.

Раніше Бах заявляв, що рішення про спортсменів буде ухвалено на сесії МОК у жовтні, але й цей термін скасували. За словами Баха, щоб не було ситуації, коли все гаразд до якоїсь дати, а потім "виходить з-під контролю".

Окрім Білорусі та Росії запрошення на Ігри до Парижа не отримала Гватемала, її уряд підозрюють у втручанні у діяльність місцевого НОК.

Раніше президент МОК заявляв, що уряди "не мають права втручатися у спорт", в тому числі, вимагати відсторонення спортсменів країни-агресора РФ від Олімпіади 2024, що відбудеться у Парижі.

При цьому, 10 лютого урядовці з 36 країн обговорили пропозицію МОК про те, щоб спортсмени з Росії та Білорусі могли повернутися у світовий спорт в нейтральному статусі. Уряди дійшли висновку, що немає жодної причини для допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань.

Мер Парижа Анн Ідальго також проти допуску росіян до змагань. Крім того, олімпійські комітети ряду країн об’єдналися, щоб виступити проти росіян на Олімпіаді.

Згодом, Президент України Володимир Зеленський відправив листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону через російських спортсменів на Олімпіаді. Він зауважив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на міжнародні змагання, зокрема, на Олімпійські ігри, є неприйнятними. Адже таким чином МОК намагається сказати, що ніби можна заплющити очі на злочини Росії проти України.