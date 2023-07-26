Беларусь и Россия не получили от МОК приглашения на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) и их лучших спортсменов принять участие в Играх XXXIII Олимпиады, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Беларусь, Россия и Гватемала такого приглашения не получили.

Об этом идет речь на сайте комитета.

В общей сложности приглашение на игры в Париже было отправлено 203 НОКам. Сюда не входят НОК Гватемалы, который приостановлен, а также НОК России и Беларуси.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально заявил, что не будут приглашены команды спортсменов ни от России, ни от Беларуси как ее союзника по вторжению в Украину, но МОК покидает открытую дверь для спортсменов, выступающих под нейтральными флагами.

Ранее Бах заявлял, что решение о спортсменах будет принято на сессии МОК в октябре, но и этот срок был отменен. По словам Баха, чтобы не было ситуации, когда все хорошо до какой-то даты, а затем "выходит из-под контроля".

Кроме Беларуси и России приглашение на Игры в Париже не получила Гватемала, поскольку ее правительство подозревают во вмешательстве в деятельность местного НОК.

Ранее президент МОК заявлял, что правительства "не имеют права вмешиваться в спорт", в том числе требовать отстранения спортсменов страны-агрессора РФ от Олимпиады 2024, который состоится в Париже.

При этом 10 февраля чиновники из 36 стран обсудили предложение МОК о том, чтобы спортсмены из России и Беларуси могли вернуться в мировой спорт в нейтральном статусе. Правительства пришли к выводу, что нет никакой причины для допуска россиян и белорусов к международным спортивным состязаниям.

Мэр Парижа Анн Идальго также против допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, Олимпийские комитеты ряда стран объединились, чтобы выступить против россиян на Олимпиаде.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за российских спортсменов на Олимпиаде. Он отметил, что попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на международные соревнования, в частности, на Олимпийские игры, неприемлемы. Ведь таким образом МОК пытается сказать, что можно закрыть глаза на преступления России против Украины.