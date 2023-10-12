Виконавча рада МОК призупинила діяльність Олімпійського комітету Росії

Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Олімпійський комітет РФ через те, що Росія включила до його складу регіональні спортивні організації, які підпорядковуються Національному олімпійському комітету України (а саме спортивні організації Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей).

Про це повідомляє пресслужба комітету.

Такі дії РФ суперечать Олімпійській хартії, оскільки порушують територіальну цілісність НОК України, визнану МОК.

Дане відсторонення Олімпійського комітету Росії означає, що він більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати фінансування від олімпійського руху.

Повідомляється, що комітет залишає за собою право приймати рішення про участь окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі і зимових Олімпійських іграх в Мілані у 2026.

Виконавчий комітет МОК також залишає за собою право приймати будь-які подальші рішення чи заходи в залежності від розвитку цієї ситуації.

Нагадаємо, Білорусь та Росія не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду у Парижі, чого раніше вимагала Україна.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах офіційно заявив, що не будуть запрошені команди спортсменів ні від Росії, ні від Білорусі як її союзника із вторгнення в Україну, але МОК залишає відчинені двері для спортсменів, які виступають під нейтральними прапорами.