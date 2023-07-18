Из-за жары в Европе туристы меняют свои маршруты

Высокая температура воздуха в южной Европе может привести к изменению туристических привычек: путешественники уже начинают менять свои маршруты, предпочитая более прохладные страны, или планируют путешествия на весну или осень.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Европейской туристической комиссии (ETC), количество людей, планирующих поехать в Средиземноморский регион в июне-ноябре, уже упало на 10% по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время интерес среди туристов в Чехию, Данию, Ирландию и Болгарию значительно возрос.

"Мы ожидаем, что непредвиденные погодные условия в будущем будут иметь большее влияние на выбор путешественников в Европе", - сказал глава ETC Мигель Санс.

По информации торговой организации, 7,6% путешественников считают экстремальные явления погоды основной проблемой для поездок в период с июня по ноябрь.

Метеорологи прогнозируют, что на следующей неделе (с 24 июля) температура может превысить текущий рекорд Европы в 48,8 градуса Цельсия, установленный на Сицилии в августе 2021 года, что вызывает опасения по поводу повторения прошлогодней жары, приведшей к масштабным лесным пожарам.

Напомним, что по данным Всемирной метеорологической организации, неделя 3-9 июля в целом в мире оказалась самой жаркой за всю историю наблюдений.

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