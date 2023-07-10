Первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений - метеорологи

Всемирная метеорологическая организация отмечает, что неделя 3-9 июля в целом по миру оказалась самой жаркой за всю историю наблюдений. Об этом говорится в ее сообщении.

"Согласно различным наборам данных от наших партнеров в разных частях мира, первая неделя июля установила новый рекорд по части дневных температур. ВМО и более широкое научное сообщество внимательно следят за этими резкими изменениями в различных компонентах климатической системы и температуре поверхности моря", - отметил руководитель отдела мониторинга климата и разработки политики ВМО Омар Баддур.

Кроме того, указано, что 7 июля средняя глобальная температура составила 17,24 градуса Цельсия, что оказалось сразу на 0,3°C выше предыдущего аналогичного рекорда в 16,94°C, установленного 16 августа 2016 года - также года сильного Эль-Ниньо (резкого повышения температуры поверхностного слоя воды в центральной части Тихого океана).

"Исключительное тепло в июне и в начале июля возникло в начале развития явления Эль-Ниньо, которое, как ожидается, еще больше подпитает жару как на суше, так и в океанах и приведет к более экстремальным температурам и морским тепловым волнам", - цитируют в ВМО директора по климатическому обслуживанию Кристофера Хьюитта.

По его словам, следует ожидать, что по мере дальнейшего развития Эль-Ниньо подобных рекордов будет все больше, и это воздействие будет продолжаться до 2024 года. По мнению Хьюитта, "это тревожные новости для планеты".

Также отмечается, что отчет Службы изменения климата программы "Коперник" Европейского союза, тесно сотрудничающей с ВМО, показал, что температура июня 2023 года оказалась чуть более чем на 0,5°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы и побила предыдущий рекорд июня 2019 года.

По этим данным, рекордные июньские температуры были зафиксированы на северо-западе Европы. В некоторых частях Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии также было значительно теплее, чем обычно. В то же время июнь был самым жарким не везде: так в некоторых местах, включая западную Австралию, западную часть США и западную часть России, было прохладнее, чем обычно.

Также в ВМО указывают, что средняя температура поверхности моря была рекордно высокой для этого времени года как в мае, так и в июне, что повлияет на распределение рыболовства и циркуляцию океана в целом и окажет косвенное воздействие на климат.

Особенно беспокоятся в организации из-за беспрецедентной температуры поверхности моря в Северной Атлантике. По словам Баддура, с потеплением Атлантики возрастает вероятность возникновения новых ураганов и тропических циклонов.

Согласно ежемесячному отчету "Коперника" об изменении климата, экстремальные морские тепловые волны наблюдались в июне вокруг Ирландии, Великобритании и в Балтийском море. Отмечается, что жара в Северной Атлантике вызвана сочетанием кратковременных аномальных циркуляций в атмосфере и долговременных изменений в океане.

Считается, что это не связано с Эль-Ниньо, которое только начинает формироваться в тропической части Тихого океана и, как ожидается, будет влиять на температуру позже в этом году и в 2024 году.

В свою очередь, площадь антарктического морского льда в июне достигла минимального уровня с момента начала спутниковых наблюдений - на 17% ниже среднего, что значительно побило предыдущий июньский рекорд.

Потеря антарктического морского льда составила около 2,6 миллиона квадратных километров по сравнению с долгосрочным средним показателем за период спутниковой эпохи и почти 1,2 миллиона квадратных километров по сравнению с предыдущим рекордом в 2022 году.

Напомним также, что на днях украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" также сообщала, что зафиксировала наивысшую температуру в июле за всю историю наблюдений. Она составила +8,7°С.

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